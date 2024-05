Fora do ar desde o dia 3, quando o nível da água invadiu os principais prédios públicos do Rio Grande do Sul, o sistema de peticionamento e acompanhamento processual utilizado pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, o chamado eproc, deve permanecer inoperante por pelo menos mais uma semana. Na sede do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre, a água atingiu o térreo, onde ficam as garagens, a cerca de um metro de altura do piso. Para não estragar o sistema, a eletricidade do local foi desligada. Os equipamentos foram desmontados e transferidos para um andar alto.