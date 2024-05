Ministério da Justiça libera R$ 1 milhão do Funpen para RS reformar prisões O Ministério da Justiça prometeu repassar para o Rio Grande do Sul R$ 1 milhão para financiar a reconstrução e a reforma das unidades prisionais atingidas pelas enchentes no estado. O dinheiro será liberado em caráter emergencial. O recurso será transferido ao governo estadual a título de antecipação de recursos do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional). Além desse valor, será liberado pelo menos mais R$ 1 milhão em convênios já celebrados para outras despesas, mas que serão remanejados também para a recuperação dos presídios. Veja o texto completo de Carolina Brígido