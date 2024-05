TSE deve absolver Moro e permitir que senador continue no cargo Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acreditam que o senador Sergio Moro (União-PR) será absolvido das acusações de abuso do poder econômico e uso de caixa dois supostamente cometidos na pré-campanha de 2022. Em caráter reservado, integrantes da Corte afirmaram à coluna que ao menos 4 dos 7 ministros votarão a favor do parlamentar no julgamento que começa hoje. Veja o texto completo de Carolina Brígido