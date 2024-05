Decisão do TSE sobre cota de gênero pune eleitas que não sabiam da fraude A norma que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou ontem (16) para tentar coibir fraudes à cota de gênero traz consigo uma notícia boa e uma notícia ruim. Listar parâmetros objetivos para identificar o ilícito é sem dúvida um avanço. Tribunais de todo o país adotavam entendimentos díspares sobre o assunto. Por isso, casos semelhantes acabavam sendo tratados de forma diferente. E o pior: com fraudadores impunes. Entretanto, o texto aprovado em plenário desagradou parte dos especialistas em direito eleitoral e militantes da participação feminina na política. A súmula ignorou uma situação específica: mulheres eleitas a partir de situações fraudulentas, mas que não tiveram responsabilidade alguma no ilícito. Veja o texto completo de Carolina Brígido