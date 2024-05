O governo Lula está preocupado com o risco de avanço da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Quinquênios depois que passar o ápice da comoção causada pelas tragédias no Rio Grande do Sul. Embora a proposta que inclui um bônus nos contracheques da magistratura tenha sido momentaneamente enterrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o governo e a base de sustentação no Congresso Nacional temem que a tramitação volte a correr até o fim do ano.

Para tentar impedir a aprovação da PEC no Senado, a Liderança do PT fez uma espécie de cartilha e distribuiu para a bancada do partido na semana passada. O texto compara o impacto financeiro da proposta que pode chegar a R$ 42 bilhões, com o custo do Bolsa Família - que, no ano passado, beneficiou 21 milhões de famílias da baixa renda com um orçamento de R$ 169 bilhões.