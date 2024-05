O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) julga nesta terça-feira (21) processo administrativo disciplinar contra a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por ter atacado a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março de 2018. Dias após o crime, a magistrada postou em uma rede social que a vereadora estava "engajada com bandidos" e a acusou de rer sido eleita com a ajuda de uma facção criminosa do Rio.