Desembargadora que atacou Marielle fica proibida de atuar por 90 dias O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) condenou a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, à pena de disponibilidade por 90 dias. Durante o período, ela ficará proibida de atuar e receberá vencimentos proporcionais ao tempo na magistratura. A desembargadora foi condenada por desvio de conduta por ter feito uma série de postagens em redes sociais de cunho preconceituoso, transfóbico e de ódio. Entre os casos analisados, ela atacou a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), além de ter criticado uma professora com Síndrome de Down. Veja o texto completo de Carolina Brígido