O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), agendou uma audiência para a próxima quinta-feira (23) para ser informado sobre as negociações das empreiteiras da Lava Jato com a União em torno dos acordos de leniência que as empresas assinaram. O prazo final para a repactuação dos valores das multas se encerra em 26 de abril. Mendonça designou a presença do ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias; do ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho; e de representantes das empreiteiras. O ministro acrescentou que, se quiserem participar da reunião, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas, estão convidados.