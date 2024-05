Logo no início da sessão desta terça-feira (21) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o advogado Miguel Filipi Novaes, contratado pela federação PT-PV-PCdoB, apostou: "Não há dúvida que o então juiz Sergio Moro acataria agora a cassação do senador Sergio Moro". De fato, quanto estava à frente dos processos da Lava Jato em Curitiba, o Moro da época não era tão cioso dos direitos dos investigados quanto o Moro de agora, que é alvo de um processo judicial. Tanto que, em 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) cancelou sentenças proferidas pelo ex-juiz. Considerou que ele conduziu os casos com parcialidade.