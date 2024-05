O ministro Alexandre de Moraes quer dedicar seus últimos momentos na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao julgamento da ação contra o senador Jorge Seif (PL-SC). Moraes convocou uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira (29) com a intenção de encaixar o processo, segundo interlocutores do ministro. A pauta de julgamentos, porém, ainda não foi divulgada. Será a última sessão de julgamentos na qual participará antes de passar o comando do tribunal para a ministra Cármen Lúcia, no dia 3. Ela ficará no cargo pelos próximos dois anos.