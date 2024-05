O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve julgar a ação contra o senador Jorge Seif (PL-SC) em junho, depois que o ministro Alexandre de Moraes já tiver deixado o comando da Corte. O ministro vai passar a presidência à colega Cármen Lúcia no próximo dia 3. Ela ficará no cargo pelos próximos dois anos. Moraes disse a integrantes do tribunal que gostaria de encerrar a questão até quarta-feira (29), última sessão dele como integrante do tribunal. No entanto, o relator, ministro Floriano Marques Neto, não deve liberar o processo para a pauta de julgamentos a tempo.