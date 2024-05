Após caso Moro, TSE vive impasse: como punir desvios da pré-campanha? O julgamento do senador Sergio Moro (União-PR) deixou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no mesmo impasse de antes: como punir supostos excessos cometidos na pré-campanha, se não há definição clara na legislação sobre o que o pode e o que não pode ser feito nesse período? Os excessos atribuídos à candidatura de Moro em 2022 ocorreram fora do período oficial das campanhas eleitorais, que começa em agosto. Antes disso, os candidatos não são legalmente tratados como candidatos — ainda que os nomes já estejam postos para a disputa. Veja o texto completo de Carolina Brígido