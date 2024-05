Zanin mantém decisão que proíbe punir médicos por abortos após 22 semanas O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), manteve a decisão tomada pelo colega Alexandre de Moraes que derrubou a norma do CFM (Conselho Nacional de Medicina) que proíbe médicos de realizarem assistolia fetal. O procedimento é usado nos casos de aborto decorrente de estupro, que é permitido por lei. A norma do CFM impedia que os profissionais realizassem a intervenção em casos de gravidez com mais de 22 semanas. Veja o texto completo de Carolina Brígido