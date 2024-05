Integrantes do Ministério da Justiça acreditam que o STF (Supremo Tribunal Federal) vai reverter a decisão do Congresso Nacional de vetar as saídas temporárias de presos, conhecidas como "saidinhas". A avaliação foi feita depois que o ministro André Mendonça autorizou a saída temporária de um preso condenado por roubo. Mendonça ressaltou que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu.