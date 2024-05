Nos dois anos que ocupou a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Alexandre de Moraes alçou o posto de inimigo número um do bolsonarismo, assumiu papel de importante interlocutor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Judiciário e articulou no Congresso Nacional formas para amenizar atritos recentes entre os Poderes. De saída do TSE na próxima segunda-feira (3), Moraes vê parte do poder que amealhou ao longo dos últimos anos diminuir. Ainda assim, não o suficiente para retirar-lhe o protagonismo político e judicial.