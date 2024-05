O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, deve pautar apenas no segundo semestre o julgamento da ação que deve resultar na regulamentação das redes sociais no Brasil. A decisão deve ser tomada quando as campanhas já tiverem ganhado as ruas na prática. Segundo o calendário da Justiça Eleitoral, os candidatos podem começar a fazer propaganda oficialmente a partir de 16 de agosto. Em abril, o relator de uma das ações que discute o Marco Civil da Internet, ministro Dias Toffoli, informou em nota que encaminharia o caso para julgamento em plenário até o fim de junho. A informação foi divulgada em meio a ataques do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao ministro do STF e do TSE Alexandre de Moraes.