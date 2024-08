Fachin quer mudar tese e proibir punição da imprensa por entrevista ao vivo O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quarta-feira (7) pela mudança na tese que permite a punição de veículos de imprensa por declarações dadas por entrevistados. Ele propôs um ajuste na decisão proferida pelo próprio plenário e defendeu que não haja responsabilização no caso de entrevistas concedidas ao vivo. Em novembro do ano passado, os ministros decidiram que veículos de comunicação podem ser responsabilizados pela publicação de entrevista que impute crime a terceiros com base em informação falsa. Hoje, o tribunal começou a julgar um recurso proposto por associações de imprensa. Veja o texto completo de Carolina Brígido