O corregedor nacional de justiça, ministro Luis Felipe Salomão, abriu uma reclamação disciplinar para investigar a conduta do juiz José Jácomo Gimenes, da 1ª Vara Federal de Maringá, no Paraná, que apontou suposto "erro de procedimento" em uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado condenou a União ao pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil, a título de danos morais, ao ex-deputado estadual Homero Marchese, que teve suas contas excluídas de redes sociais em dezembro de 2022 por determinação de Moraes no inquérito das fake news. O desbloqueio foi feito seis meses depois pela Justiça Federal.