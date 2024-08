A credibilidade do STF (Supremo Tribunal Federal) perante o público atende a uma variável específica: se a decisão favorece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o eleitor do petista considera a Corte uma instituição confiável. Se o mesmo tribunal toma uma medida prejudicial ao petista, a percepção do eleitor é negativa em relação ao Supremo. O mesmo acontece com eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fenômeno, que pode ser constatado nas redes sociais ou em conversas cotidianas, foi comprovado em uma pesquisa conduzida por Carlos Pereira, André Klevenhusen e Lúcia Barros - os dois primeiros da FGV (Fundação Getúlio Vargas) do Rio de Janeiro e a última, da FGV de São Paulo. O estudo foi publicado no Governance Journal.