Crise das emendas reúne os 11 ministros do STF em almoço com Lira e Pacheco O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, costuma convidar os colegas periodicamente para um almoço na Corte. Costuma faltar um ou outro. Nesta terça-feira (20), todos os onze ministros compareceram ao evento, em uma demonstração de união diante da "crise das emendas", que se instalou entre o tribunal e o Congresso Nacional depois da decisão de limitou a distribuição de recursos por meio de emendas ao Orçamento. A convite, também compareceram ao almoço os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Como representantes do governo, foram ao evento também os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). Veja o texto completo de Carolina Brígido