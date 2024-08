Após quatro horas de reunião, os ministros do STF, os presidentes do Senado e da Câmara e representantes do governo Lula chegaram a um consenso sobre o pagamento de emendas ao Orçamento da União. Em nota conjunta, foi informado que as emendas "deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção". Foi fixado 10 dias de prazo para o Executivo e o Legislativo regulamentarem o tema.