Com ar surpreso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou nesta segunda-feira (16) que testemunhou uma "supremacia branca" em uma cerimônia do Judiciário. Sem citar o evento, constatou que a composição dos tribunais "nada a ver com a realidade brasileira". Como se não tivesse nada a ver com isso, o petista verbalizou a indignação em um discurso dirigido a alunos do Instituto Rio Branco que se formaram diplomatas.