Ao longo dos últimos anos, a regra do foro privilegiado sofreu mudanças interpretativas no STF (Supremo Tribunal Federal). Um novo julgamento sobre o tema, agendado para sexta-feira (20) no plenário virtual, deve resultar em ajuste no entendimento atual. Como ocorreu em outras ocasiões, o maior beneficiado tende a ser o próprio tribunal. A mais nova discussão sobre o foro privilegiado surge com dois panos de fundo. O mais recente é a acusação de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. A partir da decisão que se ensaia, Almeida pode ter um inquérito aberto no Supremo mesmo já fora do cargo.