Dos R$ 539,2 milhões que os candidatos a prefeito e vereador de todo o país receberam a título de doação da pessoas físicas, R$ 197,1 milhões, ou 36,5% do total, correspondem a valores desembolsados pelos próprios concorrentes. As cifras excluem os fundos de campanha e partidário, recursos públicos que abastecem as campanhas. O levantamento foi feito pela plataforma 72 Horas com base nos dados das prestações de contas parciais das candidaturas. O número foi apurado na segunda-feira (16) pela manhã e pode ter mudanças ao longo da campanha.