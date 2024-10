Com a expectativa de retorno do X às atividades no Brasil, resta uma dúvida: o perfil de Pablo Marçal continuará no ar? Em agosto, a Justiça Eleitoral de São Paulo baniu das redes sociais contas do candidato do PRTB à prefeitura da capital paulista. A medida foi tomada diante da denúncia de que o coach pagava seguidores em troca da divulgação da candidatura em outros perfis. A conduta foi enquadrada como abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.