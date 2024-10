O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) informou nesta sexta-feira (4) que o X depositou o dinheiro referente às multas devidas na conta corrente errada. O valor, de R$ 28,3 milhões, foi depositado na Caixa Econômica Federal. Moraes determinou que a cifra seja transferida para uma conta no Banco do Brasil. O ministro também pediu um parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre o tema. Com isso, o mais provável é que o X volte a funcionar no Brasil somente a partir da semana que vem.