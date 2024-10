A notícia de que a Polícia Federal está investigando um esquema de venda de sentenças por servidores do STJ (Superior Tribunal de Justiça) mudou a rotina dos ministros da Corte. Na segunda-feira (7), o presidente do tribunal, Herman Benjamin, reuniu os colegas para tratar do assunto. A portas fechadas, ministros choraram e se espantaram com a história por duas horas. A revista "Veja" divulgou na última quinta-feira (3) que a Polícia Federal apura sob sigilo a negociação de sentenças judiciais em quatro gabinetes da Corte. A coluna confirmou a informação. Fonte com acesso à investigação informou que não pesa qualquer suspeita contra ministros do STJ.