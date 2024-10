STJ apoia ministra e reverte decisão que teria sido negociada por servidor A Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) reverteu por unanimidade na última terça-feira (8) decisão que foi identificada pela Polícia Federal como suposto alvo de negociação em um esquema de venda de sentenças que envolveria servidores da Corte, advogados e lobistas. O esquema de venda de sentenças no STJ foi noticiado pela revista Veja na semana passada e confirmado pela coluna. A investigação corre sob sigilo na Polícia Federal e mira servidores da Corte. Não há qualquer indicativo de participação de ministros. Segundo as investigações, há suspeita de tentativa de venda de sentenças dos ministros Og Fernandes, Isabel Gallotti, Nancy Andrighi e Paulo Dias Moura. O STJ ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Veja o texto completo de Carolina Brígido