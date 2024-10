Em meio a investigação, STJ vota hoje listas para duas vagas de ministros Em meio ao clima tenso causado pelas investigações em torno da suspeita de venda de sentenças por servidores de gabinetes e uma autoridade, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) vota nesta terça-feira (15) duas listas tríplices para a seleção de concorrentes a duas vagas de ministros na Corte. As listas serão enviadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que escolherá os dois novos integrantes do STJ. A notícia da existência de um esquema de venda de sentenças no STJ foi revelada há dez dias pela revista Veja. Segundo a reportagem, confirmada pela coluna, há suspeita de que foram negociadas sentenças dos ministros Og Fernandes, Nancy Andrighi, Paulo Dias Moura e Isabel Gallotti. Veja o texto completo de Carolina Brígido