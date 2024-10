O processo de seleção para ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) inclui a votação pelo próprio tribunal de uma lista tríplice. Os candidatos escolhidos nesta terça-feira (15) mostram que os ministros Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), e Herman Benjamin, presidente do STJ há um mês, têm maior poder de influência na disputa. Nunes Marques conseguiu emplacar dois aliados em uma das listas: os desembargadores Carlos Brandão e Daniele Maranhão, ambos do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região. De quebra, o ministro do STF conseguiu limar da lista o principal concorrente de seus candidatos: Ney Bello, integrante do mesmo tribunal que teve o apoio de Gilmar Mendes e Flavio Dino.