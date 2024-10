Protegida de Lira e do presidente do STJ cresce na briga por vaga na Corte Na reta final da disputa em torno de duas cadeiras de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a candidatura de uma procuradora de Alagoas pouco conhecida no mundo jurídico ganhou força. Maria Marluce Caldas Bezerra não figurava entre os favoritos até a semana passada. Ontem (15), ela entrou em uma das duas listas tríplices votadas no plenário do tribunal. Junto com o de outros cinco candidatos, o nome dela foi enviado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja o texto completo de Carolina Brígido