'Multinacionais não podem ficar impunes', diz defesa de vítimas de Mariana Após nove anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), as multinacionais apontadas como responsáveis pela tragédia serão julgadas em Londres, na Inglaterra. O julgamento começa nesta segunda-feira (21) e tem duração prevista de 12 semanas. O processo foi ajuizado pelo escritório de advocacia Pogust Goodhead, com sede na Inglaterra, em nome de 620 mil clientes. Os danos são estimados em R$ 230 bilhões. O UOL entrevistou a advogada Ana Carolina Salomão, sócia e Chief Investment Officer (CIO) do escritório. Veja o texto completo de Carolina Brígido