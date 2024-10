A mineradora BHP, acusada de responsabilidade pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), negou nesta quarta-feira (23) qualquer culpa pela tragédia. A declaração foi feita perante a Justiça da Inglaterra, no terceiro dia do julgamento do caso. Segundo a defesa da BHP, a empresa é anglo-australiana e não tem controle sobre as operações no Brasil. A barragem rompeu em 2015. Os advogados das mais de 620 mil vítimas que ajuizaram a ação na Inglaterra para cobrar reparação aos danos, estimados em R$ 230 bilhões.