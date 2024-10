Fake news de Tarcísio e Marçal se parecem; coach tem mais chance de punição Passada a eleição, a Justiça Eleitoral em São Paulo terá que julgar casos de desinformação que podem tornar inelegíveis o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). Apesar de serem casos semelhantes, fontes do Judiciário ouvidas pelo UOL consideram maior a chance de Marçal ser condenado, enquanto Nunes e Tarcísio devem escapar da inelegibilidade. Marçal e Tarcísio divulgaram fake news no primeiro e no segundo turno contra o então candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL). Os casos guardam algumas semelhanças e foram denunciados à Justiça Eleitoral por meio de AIJEs (Ações de Investigação Judicial Eleitoral). Veja o texto completo de Carolina Brígido