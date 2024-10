Gilmar Mendes, as convicções sobre José Dirceu e o vento Há decisões judiciais que envelhecem mal. Ou pior: nem têm a chance de envelhecer. Logo vem o mesmo tribunal e decide em sentido oposto. José Dirceu é um personagem que, a depender da época, pode ser condenado ou descondenado pela opinião pública. Nesta terça-feira (29), o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), demonstrou que não apenas a opinião pública oscila com o vento, mas também os próprios juízes. Veja o texto completo de Carolina Brígido