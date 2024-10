Um grupo de advogados pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, que não seja homologado o acordo de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), antes que sejam ouvidos representantes de povos indígenas, quilombolas e povos tradicionais da bacia do rio Doce. A tragédia aconteceu em novembro de 2015 e ainda não houve reparação dos danos causados. Está em curso na Inglaterra o julgamento das multinacionais responsáveis pelo rompimento da barragem.