A Samarco, a Vale e a BHP, mineradoras acusadas de responsabilidade pela tragédia de Mariana (MG), pediram ao STF (Supremo Tribunal Federal) a imediata homologação do acordo de repactuação negociado entre as vítimas, as empresas e o poder público. Os recursos serão usados para reparar danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em 2015. Na semana passada, um grupo de advogados pediu ao Supremo que o acordo não seja homologado enquanto não forem ouvidos representantes de povos indígenas, quilombolas e povos tradicionais da bacia do Rio Doce.