Ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) disseram à coluna em caráter reservado que ficaram mais aliviados depois que a investigação sobre venda de sentenças na corte foi para o gabinete do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Na avaliação de integrantes do STJ, quando o caso ainda não havia sido encaminhado ao STF, ocorriam o que eles consideram "vazamento seletivo de informações" por parte de investigadores. Com Zanin no comando, esse fenômeno teria diminuído.