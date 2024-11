PF indicia dois homens que ameaçaram família de Alexandre de Moraes A Polícia Federal concluiu na segunda-feira (4) inquérito que investigava dois homens acusados de perseguir e ameaçar integrantes da família do ministro Alexandre de Moraes. Os dois foram indiciados por crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eles são irmãos, foram presos em junho por ordem do próprio Moraes e, agora, foram indiciados. Um dos investigados é o fuzileiro naval Raul Fontes de Oliveira e o outro, Oliverino de Oliveira Júnior. Veja o texto completo de Carolina Brígido