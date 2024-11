A expectativa no STF (Supremo Tribunal Federal) é que o plenário julgue o mérito da ação sobre emendas parlamentares somente em 2025. Segundo ministros ouvidos pela coluna em caráter reservado, agora a bola está com o Congresso Nacional, que discute a nova legislação, e o Palácio do Planalto, que vai sancionar ou não o projeto. No STF, a avaliação é que o tema só voltará a ser debatido em plenário depois que a nova lei for editada. Se isso acontecer ainda neste ano, e se houver pedido para julgamento da nova regra, o mais provável é que seja tomada uma decisão em caráter emergencial. O mérito da questão ficaria para o ano que vem.