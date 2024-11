O Ministério da Justiça publicou nesta segunda-feira (11) uma portaria com regras objetivas, padronizadas e unificadas para a realização do exame criminológico em estabelecimentos prisionais de todo o país. No ano passado, com as mudanças realizadas na Lei de Execuções Penais, passou a ser obrigatório que presos sejam submetidos a esse exame para ter direito à progressão de regime. O exame pode ser aplicado em presos no regime fechado que já tenham alcançado o tempo mínimo de prisão para mudar para o semi-aberto. Ou, ainda, para quem está no semi-aberto e pretende ficar no regime aberto. A avaliação será realizada por uma equipe multidisciplinar, composta por psiquiatra, psicólogo, chefes de serviço e assistente social.