O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) deve analisar nos próximos dias a liminar concedida ontem pelo ministro Luiz Fux para impedir que beneficiários de programas sociais usem recursos do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) para fazer apostas esportivas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (13). O ministro também determina que seja posta em prática imediatamente a proibição da publicidade de bets direcionada para crianças e adolescentes.