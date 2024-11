Durou apenas nove meses a temporada em que o STF (Supremo Tribunal Federal) ficou livre das grades de metal. Após as explosões de ontem a poucos metros do plenário, a segurança da corte voltou a instalar a proteção ao redor do prédio. Não há previsão de quando serão novamente retiradas. Em fevereiro, as grades foram retiradas em um ato simbólico pelo presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, ladeado pelos outros integrantes da Corte.