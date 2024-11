Ministros do STJ aprovam gratificação para aumentar os próprios vencimentos Horas após uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra assessores de ministros da Corte e prisão de um lobista acusado de negociar sentenças do tribunal, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) aprovou a concessão de dois benefícios que resultarão no aumento dos vencimentos dos ministros da Corte. Sem discussão, o tribunal aprovou o pagamento do ATS (Adicional por Tempo de Serviço), mais conhecido como quinquênios, que corresponde ao aumento automático de 5% nos salários dos juízes a cada cinco anos, até o máximo de sete. O salário hoje dos ministros é de R$ 41.808,09 mensais. Veja o texto completo de Carolina Brígido