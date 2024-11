PF mira STJ em dia de votação de penduricalhos para ministros No dia em que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) planeja votar a concessão de benefícios aos ministros, a Corte foi surpreendida por uma operação da Polícia Federal para instruir as investigações sobre um esquema de venda de sentenças nos gabinetes. Pela manhã, a PF cumpriu ordem de prisão preventiva do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de orquestrar o esquema, e executou busca e apreensão contra três assessores de ministros do STJ. Veja o texto completo de Carolina Brígido