Ao menos três fatores recentes incentivaram o STF (Supremo Tribunal Federal) a ignorar a leniência do Congresso Nacional e regulamentar, ele mesmo, o funcionamento das redes sociais e das plataformas de internet no Brasil. Entre os motivos estão a difusão de ideias golpistas, a briga de Elon Musk com o Judiciário e as campanhas eleitorais. O motivo mais premente é a tentativa de golpe que dominou o alto escalão do governo Bolsonaro, passando pelo 8 de janeiro de 2023, pela bomba que explodiu em frente ao Supremo há duas semanas e culminando nos novos indícios trazidos pelo relatório da Polícia Federal divulgado ontem (26).