Nos capítulos finais de 2024, o STF (Supremo Tribunal Federal) frustrou o Congresso Nacional na novela das emendas parlamentares. Primeiro, o ministro Flavio Dino autorizou a retomada dos pagamentos, desde que obedecidas regras rígidas de transparência, com limite dos gastos. Na sequência, a maioria dos ministros do Supremo legitimou a decisão do colega em uma votação no plenário virtual. Esse tipo de julgamento ocorre em um sistema interno do tribunal, sem a necessidade de encontro ou debate entre os ministros.