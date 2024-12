A reação negativa do Congresso e de parte do governo Lula com a redução imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ao reajuste de emendas parlamentares causou espanto na Corte. Em caráter reservado, ministros lembram que, em agosto, representantes dos Três Poderes acertaram, em reunião, o limite nos valores das emendas. A reunião contou com a participação de ministros do Supremo, representantes do governo federal e os presidentes da Câmara, Artur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).