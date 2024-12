Regra atual cria imunidade para redes sociais divulgarem crime, diz Toffoli O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quarta-feira (4) que o artigo 19 do Marco Civil da Internet concede imunidade para empresas que divulgam postagens criminosas ou incentivadoras de atos ilícitos. Toffoli é o primeiro a votar no julgamento que pode resultar na regulamentação das redes no Brasil. Ele deve concluir seu pronunciamento na sessão de amanhã (5) e, em seguida, os outros dez ministros ainda votarão. Veja o texto completo de Carolina Brígido