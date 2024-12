STF deve negar pedido de Bolsonaro para Moraes deixar apuração sobre golpe A chance de Alexandre de Moraes deixar a condução da apuração sobre a tentativa de golpe de Estado é próxima a zero. Nos bastidores, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) se preparam para negar um pedido para que o relator seja considerado impedido de relatar o caso. O julgamento começa nesta sexta (6). O recurso é da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado pela Polícia Federal por participar do plano para anular o resultado das eleições de 2022 — e, de quebra, assassinar Moraes, o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin. Veja o texto completo de Carolina Brígido